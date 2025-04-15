美国财政部长：美中经济没理由脱钩 仍可以达成协议

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（法新社布宜诺斯艾利斯14日电） 美国财政部长贝森特（Scott Bessent）今天表示，美国与中国的经济没有理由必须分道扬镳，又说即使这两个经济强权在关税上互不让步，仍旧可以达成协议。

针对美中这两大经济体脱钩的可能性时，正在访问阿根廷的贝森特告诉彭博电视（Bloomberg TV），「一项重大协议会在某个时间点达成」。

他表示，不见得非得脱钩，「但是有可能的」。

贝森特强调，与中国达成协议的难度比其他国家更高，因为「中国既是我们最大的经济竞争对手，也是我们最大的军事强敌」。

美国总统川普发动全球关税行动，并特别针对中国输美商品下手之后，中方不甘示弱、旋即报复。两方一来一往，互不相让。

双方互杠下，美国对中国商品的关税累计达145%，中国对美国商品关税为125%。

至于华府希望达成什么目标，或撼动全球经济的关税大刀能否刀下留人，美国方面发出了前后不一的讯息。

美方不久前列出关税豁免清单，包含智慧型手机、笔记型电脑、半导体等主要出自中国的电子产品，似是藉此降低施压。

但川普与他部分高阶幕僚昨天表示，这份豁免清单遭到误解，这只是暂时性的，他的团队将对清单上的许多物品课徵新的关税。

川普在他的社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文说：「没有人可以『脱身』…尤其是目前为止对待我们最恶劣的中国！」

贝森特警告，川普在关税措施上「不是在开玩笑」。

他说，关税数字很庞大，没有人会认为它们能维持下去，或希望它们继续留在这个等级。