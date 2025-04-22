美国逾100所大学发联名信 谴责川普「政治干预」

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（法新社华盛顿22日电） 美国常春藤盟校（Ivy League）普林斯顿大学和布朗大学等100余所大学院校今天发布联名信，谴责美国总统川普对教育体系的「政治干预」。

哈佛大学（Harvard University）21日才状告川普政府，因为当局威胁削减哈佛资金，并试图对其实施外部政治监督。

联名信中写道：「我们口径一致，反对前所未见的政府越权和政治干预，这种做法正危及美国高等教育。」

信中指出：「我们对建设性改革抱持开放态度，也不反对合法的政府监督，然而，我们必须反对政府的不当干预…我们必须拒绝接受针对公共研究经费使用方式的强制规定。」

据报导，川普一直试图逼迫多所知名学府就范，声称它们纵容校园反犹太主义，并扬言要冻结预算、取消免税地位和外国学生入学资格。

川普政府之前也以纵容校园示威活动为由，暂停对哥伦比亚大学（Columbia University）、普林斯顿大学（Princeton University）、康乃尔大学（Cornell University）、西北大学（Northwestern University）和布朗大学（Brown University）等学府的资助。哈佛是第一所针对川普行动提起诉讼的大学。（译者：林沂锋/核稿：施施）