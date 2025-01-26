美国遣返非法移民上铐 巴西痛斥漠视人权

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（法新社圣保罗25日电） 遭美国驱逐出境的数十名巴西移民今天搭机返国。由于机上移民戴着手铐，让巴西官员大为不满，痛斥这种做法「公然漠视」该国公民人权，并要求美方官员将手铐摘除。

巴西司法部今天发布声明表示，移民遣返班机原定降落巴西东南部米纳斯吉拉斯州（Minas Gerais）的好景市（Belo Horizonte），后因技术问题而改降亚马逊州首府玛瑙斯（Manaus）。

班机降落后，联邦警察奉司法部长莱万多夫斯基（Ricardo Lewandowski）之命迅速介入处理，以解开机上乘客的手铐。

据报导，这架飞机载有88名巴西移民、16名美国安全人员，以及8名机组人员。

声明称，莱万多夫斯已向总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）报告，美方将遣返移民上铐之举「公然漠视巴西公民的基本人权」。

总统获悉此事后，下令空军派机将乘客送往最终目的地，以确保他们在「享有尊严、安全无虞」的状况下完成旅程。

巴西外交部也表示，将要求华府针对「航班乘客遭受的侮辱性待遇」做出解释。

值此之际，拉丁美洲正设法应对美国新任总统川普强硬的反移民政策。

巴西司法部与联邦警察局表示，这是今年第2架从美国起飞、遣返巴西移民的班机，也是川普本月20日就职以来，首架运送无证移民回巴西的航班。

美国经常在移民遣返班机上动用手铐与其他限制自由手段，此举引起巴西不满。川普盟友、巴西右翼前总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）也曾呼吁美方停止这种做法。