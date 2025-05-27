美国阵亡将士纪念日 川普发文抨击反对者与法官

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（法新社阿灵顿26日综合外电报导）美国总统川普今天在阵亡将士纪念日透过自己的社群媒体「真实社群」（Truth Social）发文，严词批评反对者以及做出对他不利裁定的法官。

川普今天依惯例在美国阵亡将士纪念日当天，拜访阿灵顿国家公墓（Arlington National Cemetery），这座公墓位在美国维吉尼亚州，安葬约40万阵亡将士等。

他在公墓内的无名战士冢（Tomb of the Unknown Soldier）献花后发表演说，大致遵循总统在这个场合赞扬美国战争英雄的惯例。

然而，这名78岁的共和党人当天一早就在「真实社群」发布皆为大写字母的长文表示：「祝大家阵亡将士纪念日快乐，包含过去4年试图摧毁我国的败类」。

而川普这篇发文也宣称「扭曲的激进左派思维」已经使「数千万名非法移民涌入，其中有许多非法移民为罪犯、精神失常者」。

他也在文中抨击前任总统，并批评「憎恨美国」的法官「在执行一项任务」，目的是「让来自全球的杀人犯、毒贩、强暴犯、黑帮分子，以及获释的囚犯留在美国」，让他们得以「再次抢劫、杀人与强暴」。

川普目前卷入多起与联邦法官的司法战，这些法官多次对他涉嫌违宪的行动发出临时限制令，而这些案件仍有待进一步裁决。

由于共和党在联邦参众两院握有多数席次，且鲜少牵制白宫的决策，因此法院成了川普试图突破宪政常规的主要障碍。

而川普在阿灵顿演说时，赞扬美国史上几场重要战役之外，也向多位战死沙场的军人致敬。

不过，他今天的演说也再度表现出他偏离讲稿、自谈功绩的习惯。

川普俯瞰这座以白色大理石十字墓碑闻名的公墓时提到他再度担任总统的幸运，因为他将主持2026年世界杯足球赛、2026年美国建国250周年纪念，以及2028年洛杉矶奥运。2026世界杯将由美国、加拿大和墨西哥合办。

他指出，若不是在2020年首度竞选连任失利，他就无法在上述3个事件期间担任总统。