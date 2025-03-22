美国鸡蛋供应紧缩 自韩国与土耳其进口抑制价格

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（法新社华盛顿21日电） 美国因禽流感疫情导致鸡蛋供应紧缩，市场价格暴涨。农业部长罗林斯（Brooke Rollins）今天证实，美国正从土耳其与韩国进口鸡蛋，希望缓解货源短缺的问题。

美国爆发多起禽流感疫情，导致鸡蛋价格飙升，迫使农民扑杀至少3000万只鸡，严重限制鸡蛋供应。

川普今年1月重返白宫执政后，任命罗林斯负责增加鸡蛋供应并降低价格。

罗林斯在华盛顿告诉媒体，美国已开始自土耳其与韩国进口鸡蛋，白宫也正与其他国家就暂时进口鸡蛋一事协商。

罗林斯还说：「我们正讨论短期内数亿颗鸡蛋的供应。」

在政治战场上，蛋价成为川普竞选过程中意想不到的着力点，他试图利用选民对前总统拜登任内生活必需品价格上涨的不满情绪。

许多国家的蛋商都表示美国对他们的产品感兴趣。波兰和立陶宛家禽协会表示，美国外交人员曾与他们接洽，寻求新鲜鸡蛋。

波兰全国家禽和饲料生产商会（National Chamber of Poultry and Feed Producers）会长葛沃洛斯卡（Katarzyna Gawronska）近日表示：「关键是美国人会开出什么样的价格条件。」

罗林斯今天告诉媒体，美国进口鸡蛋将是暂时性措施，一旦国内家禽养殖户能够增加供应量，就会停止进口鸡蛋。