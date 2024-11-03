美大选选总统之外 还投什么一次看

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（法新社华盛顿2日电） 这不仅是贺锦丽与川普表演而已：今年11月5日，美国选民将为国会议员、数万名州和地方官员投票，并就包括堕胎等议题进行公投。

除了在共和党人川普和民主党人贺锦丽之间做出选择，本届大选选民还有以下投票：

● 国会

数以百万计美国选民将决定国会命运：包括联邦众议院（所有席位）和联邦参议院（1/3席位）。

联邦众议院有435位议员，每位议员代表一个国会选区，任期两年。现在共和党以微弱优势控制众议院，而目前选情紧绷，难以预料哪一党将赢得控制权。

联邦参议院100席将有34席改选。参院每个州有两位代表，任期6年，目前参院是由民主党掌控，但共和党很可能以微弱优势重掌参院。

如果同一政党赢得总统职位和参众两院，将能够在不依赖在野党议员支持的情况下推动总统的施政议程。

● 州长

美国50州中的11个州将举行州长选举，其中关键选战将在新罕布什尔州、北卡罗来纳州、印第安纳州和华盛顿州进行。

● 公投

2022年联邦堕胎权被最高法院推翻以来，这一议题在政治舞台上无处不在。

民主党人正试图利用生殖权的辩论，来劝阻女性选民投给共和党。

堕胎权将成为约10个州公投的议题，内布拉斯加州甚至将对两项对立的堕胎公投进行投票，其一是禁止怀孕12周后的堕胎，另一项则允许在胎儿存活之前进行堕胎。

在数十个州，选民被要求就各种其他议题做出决定。

例如，在科罗拉多州，选民将决定是否禁止对美洲狮、山猫和猞猁的「战利品狩猎」。在缅因州，选民将决定是否改变州旗。

● 地方选举

此次也将选出数以千计地方官员，包括州议员、法官、市长、市议员、郡官员、警长等。