美政府关门影响扩大 核子安全局1400员工放无薪假

（法新社华盛顿20日电） 美国能源部官员说，负责维护核子武器库存安全的国家核子安全局今天开始强制大多数员工休假。此举正值国会再度投票失败，未能终结这场严重的政府停摆之际。

随着美国政府关门僵局即将迈入第4周，约有1400名国家核子安全局（National Nuclear Security Administration,NNSA）员工将收到无薪强制休假通知。

美国能源部（Department of Energy）发言人在声明中说：「由于民主党造成的政府停摆，自10月20日起，大约1400名NNSA联邦员工将被迫休假，另有近400名联邦员工将继续留守，以维护财产安全及保障人命安全。」

根据国际安全非营利组织「原子科学家公报」（Bulletin of the Atomic Scientists）数据，美国现有5177枚核弹头，其中约1770枚已部署。

国家核子安全局负责设计、制造、维修及保障这些武器，并监督多达6万名承包商。

能源部未立即回应置评请求。不过，美国有线电视新闻网（CNN）报导，这次休假措施初期将影响德州潘特克斯（Pantex）及田纳西州Y-12等核武组装场的运作。

美国这次政府停摆已进入第20天，创下史上最长记录，如果计入部分停摆，则为史上第3长。

美国总统川普（Donald Trump）持续向民主党施压，力促对方与共和党合作重启政府运作，并不断以削减公共服务和扩大裁员作为威胁。