美科罗拉多州挺以色列人质活动遭纵火 8人受伤

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（法新社科罗拉多州波尔德��1日电） 美国执法人员今天表示，一名男子在科罗拉多州手持土制火焰喷射器，朝声援以色列人质的群众丢掷汽油弹，期间大喊「解放巴勒斯坦」，至少造成8人受伤。

一段似乎是这起攻击的影片显示，一名上半身赤裸的男子手持透明瓶子，在草地上步行，前方草地着火。

当时有几名穿着红色T恤的民众正照顾一位躺在地上的人士，可以听到该男子对着他们大喊「消灭犹太复国主义者」及「他们是杀人犯」。

犹太倡议团体「反诽谤联盟」（Anti-Defamation League）表示，这起「暴力反犹攻击」发生在今天于科州波尔德��（Boulder）举行的「波尔德��为生命而跑」（Boulder Run for Their Lives）活动上。

这是一场每周举行的犹太社群集会，以声援巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）2023年10月7日袭击以色列期间劫持的人质。

美国联邦调查局（FBI）局长巴特尔（Kash Patel）形容今天这起事件是「有针对性的恐怖攻击」，科罗拉多州检察长魏瑟（Phil Weiser）则称这起攻击为「仇恨犯罪」。

FBI指出，正调查这起事件，已确认嫌犯身分为45岁男子索里曼（Mohamed Sabry Soliman）。调查人员称该男子已被拘留，但未提供关于他的更多细节。

白宫副幕僚长米勒（Stephen Miller）在社群媒体X发文表示，这名嫌犯是「签证逾期非法停留」的外国人士。

当局指称，这起事件导致8人受伤，共4男4女，年龄介于52至88岁之间，伤势有重有轻，已送医治疗。