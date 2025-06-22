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美空袭伊朗核设施 红十字会：恐酿不可逆转战争

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（法新社日内瓦22日电） 美国空袭伊朗境内核子设施后，红十字国际委员会（ICRC）主席艾格尔今天表示，中东地区军事紧张升级，可能引发后果不可逆转的战争。

法新社报导，艾格尔（Mirjana Spoljaric Egger）发布声明指出：「中东地区大规模军事行动的加剧和蔓延，恐使该区域乃至全世界，陷入一场后果不可逆转的战争。」

一位美国官员今天说，更多美国使领馆人员于周末撤离伊拉克，这是在「区域紧张局势」下持续缩减使领馆人员的措施之一。

这名美国官员告诉法新社：「更多人员于6月21日及22日离开伊拉克，这是我们持续精简人事行动的一环。」

他还提到，这次撤离是上周「出于高度谨慎并考虑到区域紧张情势升级」所展开行动的延续。美国驻伊拉克大使馆与领事馆仍正常运作。

在美国空袭伊朗核设施后，波斯湾岛国巴林今天指示大部分政府公务人员居家办公，直至另行通知。巴林当地有一座美国海军重要基地。

官媒巴林新闻社（BNA）报导，基于区域情势与当前事态发展，「各部会及政府机构将启动远距工作机制，居家办公的比例有70%」。

另一方面，美国于中东地区最大军事基地的所在地卡达，相关当局今天表示，担心美国空袭伊朗核设施后将引发严重后果。

卡达外交部透过声明示警，「目前该地区情势危险升级，可能在区域及国际层面引发灾难性后果…呼吁各方展现智慧与克制，并避免局势进一步升级」。

此外，沙乌地阿拉伯今天也对美国空袭伊朗核设施一事表达「高度关切」。

沙乌地外交部于社群媒体X平台发文：「沙乌地阿拉伯王国高度关切亲密友邦伊朗伊斯兰共和国的事态发展，尤其是美国攻击伊朗核设施的行动。」

叶门叛军青年运动（Houthi）当局今天则指称，支持其武装部门前一天的誓言，若华府对伊朗发动攻击，将打击在红海（Red Sea）的美国船只。

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