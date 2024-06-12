美第一家庭支柱 吉儿为韩特官司奔波为拜登助选

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（法新社华盛顿11日电） 随着美国总统大选临近，美国第一夫人吉儿（Jill Biden）成为总统拜登家庭支柱，一边协助丈夫竞选连任，一边为拜登小儿子韩特（Hunter Biden）官司奔波。

吉儿今天陪伴韩特到庭听判。德拉瓦州威明顿（Wilmington）陪审团裁定韩特3项与非法持枪案件有关的联邦罪名成立，创下美国史上首位在位总统的子女遭到刑事定罪的纪录。

73岁的吉儿几乎总是现身法庭旁听，甚至多次往返大西洋两岸以履行家庭和官方义务。

本月5日，她先去法庭接着赶赴法国；6日与拜登一同参加二战诺曼第登陆80周年纪念仪式；7日返回法庭。8日当天她又再次到巴黎，出席艾里赛宫（Elysee Palace）为丈夫举行的国宴。她身穿义大利品牌Schiaparelli礼服，对着镜头露出灿烂笑容，没有明显的疲劳或压力痕迹。

吉儿是一位英文教授，在公共活动中面带微笑，温暖亲民。她深知自己不应让外界焦点从丈夫身上转移开来，而是当作维护他形象的正面力量。虽然81岁的拜登有时看起来很僵硬，偶尔也会失言，但吉儿经常挽着他的手臂或牵着他的手，似乎在引导他度过白宫日常生活的挑战。

吉儿1975年与拜登相识，当时她刚与首任丈夫分居，拜登则是3年之前痛失妻女，独自扶养两子波伊（Beau Biden）与韩特。

拜登曾在访问中说：「她是将（我的家人）凝聚起来的黏着剂，我在见到她后不久就知道我想娶她。」

媒体认为，虽然她可能不是永远在场协助拜登，但她在某种程度上发挥了政治指南针的作用，大多数人都认为，如果没有她的同意，拜登不会竞选连任，再度迎战前总统川普。

她不仅点头同意，而且到目前为止还积极参与竞选造势，在全美各地出席募款活动，甚至偶尔发表公开声明，一改她一贯的低调态度。

她上个月底在美国广播公司（ABC）节目「观点」（The View ）上被问到关于11月大选的问题时说：「我相信美国人会选择善而非恶。」