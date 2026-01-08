美起诉网路诈骗首脑 陈志柬埔寨落网并遭引渡至中国

（法新社金边8日电） 金边当局7日指出，出生于中国的富商陈志被美国以诈欺及洗钱罪名起诉，指控他在柬埔寨经营一个数十亿美元规模的网路诈骗集团，已在当地被逮捕并引渡至中国。

美国检方表示，陈志涉嫌在柬埔寨指挥强迫劳动园区运作，这些园区内的受害者遭人口贩运，被关押在周遭布有高墙与铁丝网、宛如监狱的设施中。

陈志去年10月被美方起诉并遭华府与伦敦制裁后，欧美及亚洲多国当局已针对他所属「太子集团控股」展开密集的资产查扣行动。

陈志创立的太子集团是一家跨国企业集团。根据美国司法部，这个集团被认为是「亚洲最大跨国犯罪组织之一」的掩护门面。

柬埔寨内政部7日发布声明，称当局「已逮捕三名中国籍人士，分别为陈志、徐吉良（Xu Ji Liang，音译）与邵继辉（Shao Ji Hui，音译），并将他们引渡至中华人民共和国」。

声明指出，这项6日展开的行动经数个月联合调查，「在打击跨国犯罪合作框架下」，依中国当局的请求进行。

柬埔寨内政部表示，陈志的柬埔寨国籍已于12月「依皇家法令撤销」。

截至7日深夜，中国当局未对陈志被捕及引渡一事发表评论，美国司法部也拒绝置评。

美国司法部去年10月起诉陈志，指控他主导柬埔寨多个园区，迫使遭贩运的劳工从事加密货币诈骗，非法获利高达数十亿美元。

若在美国被定罪，陈志因电信诈欺及洗钱共谋罪，最高将面临40年有期徒刑。此案涉及约12万7271枚比特币，这些资产已被华府查扣，依现价估算价值超过110亿美元。

太子集团否认所有指控。

美方控称，诈骗园区的劳工在暴力威胁下，被迫执行所谓的「杀猪盘」（pig butchering）诈骗，这是一种加密货币投资诈骗手法，先长期建立信任，再窃夺受害者资金。

这类诈骗锁定全球受害者，造成数十亿美元损失。

柬埔寨、缅甸及周边地区的诈骗中心，常透过假求职广告吸引外国人，其中多为中国籍人士，前往专门建造的园区，之后强迫他们从事网路诈骗。

美国检方指出，约自2015年起，太子集团以合法房地产、金融服务及消费性产业为名，在30多个国家展开营运。

陈志与高层主管涉嫌在多国运用政治影响力并贿赂官员，以掩护其非法活动。

在柬埔寨，陈志曾担任现任总理洪马内（Hun Manet）和他的父亲、前领导人洪森（Hun Sen）顾问。

专家指出，柬埔寨目前有数十个诈骗中心，成千上万人从事网路诈骗，形成一个规模达数十亿美元的产业。（编译：徐睿承）