美防长盛赞 印太安全进入新纪元

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（法新社新加坡1日电） 美国国防部长奥斯汀今天盛赞印太安全进入新纪元；华府当前强化区域联盟网络以应对中国在区域日增的军力及影响力。

从日本到澳洲，美国近年持续深化印太各处的防务合作、频频举行联合军演与定期派遣机舰驶入台海、南海，但相关举措也惹恼北京。

奥斯汀（Lloyd Austin）昨天在新加坡香格里拉对话会晤中国国防部长董军，这是两国防长18个月来首次实质面对面会谈。他今天表示美中会在几个月内恢复两军沟通。

他说：「我告诉董部长，如因紧急情况来电，我一定会接电话，我定然希望对方也会这么做。」

奥斯汀今天在香格里拉对话发表演讲时表示，过去3年在印太出现的新聚合「正产生一个更强大、更弹性和更具能力的伙伴关系网络，而这正定义印太安全的新纪元」，还说华府对区域的持久承诺，是印太变革性成长的「跳板」。

奥斯汀说：「我们全力以赴，别无他途。」还认为当美国与印太共同努力时，当地就会更安全、更繁荣，并提及在区域内包括与菲律宾、澳洲和日本的伙伴关系。

他表示印太安全几乎在各方面都出现「新的聚合」，解释这个聚合并非联盟或同盟，而是一组交叠且互补的倡议与机制，由共同愿景和彼此担负的义务所推动。

奥斯汀说：「这种新的聚合是为团结而非分裂。这不是强行加诸一国的意志，无关霸凌或胁迫，而是关于主权国家的自由选择、是关于善意的概念，靠我们共同的利益和珍视的价值观团结彼此。」

他说当中一些价值观包括尊重主权和国际法、海洋和天空自由，透过对话而非胁迫或冲突来和平解决争端，「绝非透过所谓惩罚」。这话被视为不点名批判中国，因为中方于23到24日以「惩戒」台独之名在台湾周边军演。

中国军事科学院战争研究院大校研究员曹延中在奥斯汀演讲完后告诉媒体，美国「极力发展这些所谓联盟，只会让别国的不安全感日增」。