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美防长赫格塞斯：北约接近同意川普所提国防支出要求

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（法新社布鲁塞尔5日电） 美国国防部长赫格塞斯今天表示，北大西洋公约组织（NATO）盟邦有望在本月稍后举行北约峰会前，达成提升国防支出的协议，以满足美国总统川普的要求。

川普（Donald Trump）施压北约成员国在6月24日至25日于荷兰举行的会议中，同意将国防预算从占各国国内生产毛额（GDP）2%的现行目标提高至5%。

赫格塞斯（Pete Hegseth）在比利时首都布鲁塞尔与北约各国防长开会后说道，北约国家的国防支出GDP占比已远高于2%，对于本月稍后在海牙（The Hague）峰会达到5%的承诺，「我们认为已很靠近、几乎接近达成共识」。

北约秘书长吕特（Mark Rutte）提出一项折衷方案，主张在2032年前，将GDP的3.5%用于核心军事支出，另外1.5%用于更广义的安全相关领域，例如基础建设。

赫格塞斯指出：「我们相信北约将于数周内允诺（国防支出占比）达到5%，其中3.5%用于军事实力，另外1.5%用于基础建设和国防相关活动。这个组合构成真正的承诺，我们认为每个国家都能付出更多努力。」

对多数北约成员国而言，这项协议似乎是可接受的折衷方案，让川普得以声称自己实现了主要诉求，实际上也为财政吃紧的欧洲盟国设下较低门槛。

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