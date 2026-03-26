联合国大会通过决议：跨大西洋奴隶贸易列为最严重反人类罪

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（法新社纽约联合国总部25日电） 尽管美国及部分欧洲国家反对，联合国大会今天仍将跨大西洋非洲奴隶贸易定性为「最严重的反人类罪」。

这项举措以123票赞成、3票反对、52票弃权获得通过；倡议者称此为迈向疗愈与可能赔偿的一步。

美国、以色列与阿根廷投下反对票，英国及欧洲联盟（EU）成员国则选择弃权。

迦纳总统马哈马（John Mahama）是非洲联盟（African Union）中最积极支持奴隶制度赔偿的领袖之一，他亲自到纽约联合国总部支持这项表决。

马哈马表示：「今天，我们以庄严的团结精神齐聚一堂，确认历史真相，并寻求疗愈与补偿正义的道路。这项决议的通过，有助于防止人们遗忘。」

尽管这项决议不具法律约束力，但它不仅止于承认历史，还要求曾参与奴隶贸易的国家推动修复式正义。

决议同时指出，奴隶制度遗留的影响仍存在于当今社会，包括持续的种族歧视与新殖民主义现象。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）表示：「跨大西洋奴隶贸易是一项反人类罪，它摧毁了人的尊严，拆散家庭，并重创社群。」

他补充说：「为了替这种不可辩护的行为辩护，奴隶制度的支持者与受益者构建了一套种族主义意识形态，把偏见变成伪科学。」