联合国重新对伊朗实施制裁 10年核协议提早结束

（法新社德黑兰18日电） 世界强权与德黑兰当局签署一项旨在遏制伊朗核计画、深具里程碑意义的10年协议，今天正式终止。

专家指出，该协议多年前便开始瓦解，联合国上月对伊朗重新施以广泛制裁，实质上埋葬了这份协议，但同时也为新方案「创造空间」。

所谓「终止日」（Termination Day）定于2025年10月18日，即联合国安理会通过第2231号决议、正式确认该协议后整整10年。

伊朗核协议正式名称为「联合全面行动方案」（JCPOA），由伊朗与中国、英国、法国、德国、俄罗斯及美国签署。根据协议，国际社会解除对伊朗的制裁，以换取德黑兰对其核计画的限制。

然而，美国于2018年川普首次总统任期间退出该协议，并恢复制裁，伊朗随后加速推进核计画。

然而，重启协议的谈判迄今未成功。今年8月，英国、德国与法国启动所谓「回弹机制」（snapback），对伊朗祭出联合国制裁，导致联合国制裁重新生效。

美国民间组织武器管制协会（Arms Control Association）专家达芬波特（Kelsey Davenport）告诉法新社，由于回弹机制的启动，终止日实际上已毫无意义。

但达芬波特也指出，2015年协议的终止「为探索伊朗核危机解决方案创造空间」。