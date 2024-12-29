影像回顾：惊鸿掠影中的瑞士2024
在过去的一年里，瑞士经历了许多亮点、国际重要会议，但也体验了诸多自然灾害和极端天气。瑞士资讯SWI swissinfo.ch的图片编辑精选了一些值得铭诸肺腑的图片。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
记录特殊气象情况的图片尤其瞩目。
2024年，瑞士的夜空中屡屡出现极光现象，对于欧洲中部地区而言，这无疑是罕见的自然奇观。一些拍摄于强降雪后的照片展示了一种不可思议、令人窒息的美-然而，雪崩搜救行动现场留下的照片也在提醒我们，白色的美丽背后蕴藏着危险。
世界经济论坛(WEF)的年度会议一如既往地在国际上备受瞩目。但今年，另一场会议也让瑞士成为全球关注的焦点：6月，来自100个国家的高级代表在布尔根施托克(Bürgenstock)会面，商讨如何实现乌克兰和平。然而，侵略国俄罗斯及其最重要的盟友中国未出席会议，此举大大降低了会议的重要性。
2024年瑞士政治议程中最大的意外之一，当属全民公投通过了大幅提高养老金的提案，而该提案将以增发第13个月退休金的方式来实现。即使赞成该提案的人也没想到它会如此顺利地被通过，这一点从他们围观初步统计结果时的表情中可见一斑。我们的第三张图片捕捉下了这一瞬间。
联邦委员卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)当选2025年瑞士联邦主席后，与她的教犬见了面，这一幕也展现了政治中的人性一面。但还是请您亲自点击浏览这一年的图片吧。
2024，瑞士和中国之间也发生了许多重要的事件。
2024年1月，中国国务院总理李强访问瑞士并出席世界经济论坛2024年年会。2月，瑞士联邦委员兼外长卡西斯访华,并举行中瑞第三轮外长级战略对话。7月,瑞士联邦委员兼经济、教育与研究部长帕姆兰访华。
2024年是瑞中自贸协定生效10周年。十年间，瑞士对华出口额增长了约一倍，到2022年达到近160亿瑞郎(约合人民币1310亿元)。今年9月23日，瑞士联邦委员兼经济和教研部长帕姆兰与中国商务部部长王文涛以视频方式共同宣布，中瑞两国正式启动自贸协定升级谈判。瑞士希望，自贸协定升级版能够覆盖更多商品，并在人权和环保领域树立更高的标准。
2025年，瑞士和中国将共同庆祝建交75周年，瑞士外交部还计划在2021年公布的首部对华战略文件基础上，推出新的对华战略。新一年里，瑞士和中国关系将如何发展，让我们一起关注和参与吧。
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(编辑：Benjamin von Wyl)，编译自德语：中文部/yz)
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