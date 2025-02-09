瑞士人在全民投票中否决了“环保高于经济”的环境责任动议

繁荣的代价？瑞士选民关心环境，但他们不希望为了拯救环境而破坏经济运行。 Keystone / Laurent Gillieron

2月9日，瑞士选民以压倒性多数否决了青年绿党提出的“环境责任”动议，该动议建议瑞士应该在“地球极限”内开展经济建设。

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最终69.8%的选民否决了这一 “环境责任动议”；瑞士全国26个州全部投了反对票(因为该动议涉及修改宪法，所以除了多数人还需要大多数州的赞同)。投票参与率为38%，远低于约45%的平均参与率。

伯尔尼社会研究所(gfs.bern)的卢卡斯·戈尔德(Lukas Golder)周日接受瑞士电视台SRF采访时表示，只有左翼党派和生态保护圈内的人士投了支持票；其他选民都对这项提案持否定态度-虽然气候和环境问题对许多人来说仍然很重要，但动议中所提及的措施太过激进。

外部内容

该动议呼吁修改宪法，要求瑞士应在尊重 “地球极限”的前提下开展经济活动。地球极限是一个科学概念，指的是自然界再生能力的限度。

据瑞士绿色和平组织估计，要实现这一目标，二氧化碳排放、生物多样性丧失和水资源使用等问题都必须得到严格控制，例如，瑞士的人均碳足迹必须减少90%以上。

提出该动议的组织，并未就如何才能实现所有这些目标做出具体说明，但他们表示，应该以“社会可接受”的方式，在十年时间内实现这些目标，而瑞士议会则应该就这一目标做出具体安排。

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目标正确，方法错误？

周日投票结果公布后，青年绿党遗憾地表示，这是那些推崇“维持现状人 ”的胜利，这些人对生态危机的科学警告熟视无睹。青年绿党在一份新闻稿中表示，反对派在投票前的宣传活动中再次使用了“恐吓”策略，将人们的注意力从保护地球转移到对经济的担忧上。

而其他支持者的口气则较为温和。社会民主党人琳达·德·文图拉(Linda De Ventura)告诉瑞士电视台(SRF)，这一结果在意料之中；她说，青年党派的动议经常会在投票箱前遇到挑战。不过，这次遭到反对的不是“对气候的保护”。她说，之前有关新的气候和电力法规的全民投票表明，瑞士人是希望在环保问题上向前迈步的，只不过不是以这次动议中提出的这种形式。

对该动议持反对态度的青年中间党副主席马克西姆·莫伊克斯(Maxime Moix)也同意这种说法。他对瑞士广播电视台(RTS)说，瑞士选民关心环境问题，但他们希望能“脚踏实地”地保护环境-而不是以一种会严重损害生活质量的方式，更不是在如此“不切实际”的时间之内。

事实上，在整个投票宣传过程中，反对阵营，包括瑞士联邦、议会中的大多数和商业团体都认为该动议将对国家财政造成重大损伤。瑞士联邦委员会表示：如果投票通过，企业和工作岗位可能被吸引到国外，而消费者将面临物价高涨。瑞士政府还写道：”瑞士将不得不放弃目前的生活水平。”

有人甚至警告说，动议中提及的改革将使瑞士变成一个发展中经济体。瑞士右翼人民党议员尼古拉斯·科利(Nicolas Kolly)说：”这将摧毁瑞士的繁荣，使其经济水平后退到阿富汗、海地或马达加斯加等国的水平。

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缺乏关注度

投票前，似乎所有人都已意料到，该动议通过的希望不大，这或许是投票宣传活动力度比较微弱的原因之一。根据伯尔尼大学研究小组“瑞士政治年鉴”(Année Politique Suisse)的调查，这次投票的媒体报道数量也远低于平均水平；其他原因可能是宣传预算较低；或者出现了其他”抢热度事件”，如瑞士国防部长维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)1月宣布辞职的消息。

然而虽然在这次投票以失败告终，但该动议能否对公众舆论产生持久影响还有待观察。在瑞士的直接民主体系中，即使是未被通过的全民投票提案，如果能以新的形式被重新纳入议程，有时也会获得成功-无论是关于基本工资、废除军队，还是这次这个“将尊重地球极限作为生态稳定的基础”提案，都可以“东山再起”。

(编辑：Reto Gysi von Wartburg/ts，编译自英文：杨煦冬/dh)