肯亚反政府示威 至少10死数百人被捕

afp_tickers

2 分钟

（法新社奈洛比7日电） 肯亚首都奈洛比市郊今天爆发警方与抗议者冲突，人权组织和警方表示，至少10人在反政府示威活动中丧生，另有数百人被捕。

肯亚国家人权委员会（Kenyan National Commission on Human Rights）也指责警方与犯罪集团合作，在纪念「萨巴萨巴节」（Saba Saba Day）的年度游行举行前大量部署安全部队，导致奈洛比市中心大部分地区空无一人。

「萨巴萨巴节」意指「七七」，是为了纪念1990年7月7日，肯亚人民在经历时任总统莫怡（Daniel Arap Moi）多年的独裁统治后，起义要求恢复多党民主。

肯亚国家人权委员会在声明中表示，已记录到17个县有「10人死亡、29人受伤」，但未提供更多细节。

肯亚国家警察局（National Police Service）今晚发布的声明指出，死亡人数为11人，另有52名警察和11名平民受伤。

从中午左右开始，法新社记者看到人群与防暴警察爆发冲突，防暴警察朝小型集会发射催泪瓦斯，部分群众则投掷石块并进行破坏性抢劫。

肯亚年轻人对经济停滞、腐败和警察暴力感到不满，再次参与抗议活动。上月示威活动演变成抢劫和暴力事件，造成数十人死亡，数千家商家被摧毁。