肯亚奈洛比连环杀人魔落网 被害者至少42人

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（法新社奈洛比15日电） 肯亚警方今天宣布逮捕1名「连环杀人魔」，该名嫌犯坦承谋杀多达42名女性，将她们杀害肢解后弃尸首都奈洛比（Nairobi）的垃圾场。

法新社报导，自本月12日以来，奈洛比南部穆库鲁（Mukuru）贫民窟的垃圾场先后找到9具用塑胶袋捆扎、残缺不全的遗体，这个可怕的发现让全国大为震惊。

警察部门代理督察长坎贾（Douglas Kanja）表示，33岁主嫌卡鲁沙（Collins Jumaisi Khalusha）当地时间今天凌晨3时在一间酒吧附近遭到逮捕。

刑事调查局（Directorate of Criminal Investigations）局长安明（Mohamed Amin）说，「嫌犯落网后坦言「引诱、杀害并丢弃42具女性遗体」，还供称其犯案行动从2022年一直持续到今年7月11日。

安明指出，「令人难过的是，根据嫌犯的自白，他的第1位受害者就是他的妻子。他将她勒毙后肢解，最后丢弃于同一处垃圾场内。」

安明告诉法新社记者，警方还逮捕另名嫌犯，因为该嫌持有其中1位受害者的手机。 这起案件让肯亚警方再度成为外界关注焦点，并为总统总统鲁托（William Ruto）带来更大的压力。近日肯亚民众反加税示威行动持续扩大，抗议期间已有数十人遭警方杀害。