立足瑞士 报道世界
登录

肯亚奈洛比连环杀人魔落网 被害者至少42人

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社奈洛比15日电） 肯亚警方今天宣布逮捕1名「连环杀人魔」，该名嫌犯坦承谋杀多达42名女性，将她们杀害肢解后弃尸首都奈洛比（Nairobi）的垃圾场。

法新社报导，自本月12日以来，奈洛比南部穆库鲁（Mukuru）贫民窟的垃圾场先后找到9具用塑胶袋捆扎、残缺不全的遗体，这个可怕的发现让全国大为震惊。

警察部门代理督察长坎贾（Douglas Kanja）表示，33岁主嫌卡鲁沙（Collins Jumaisi Khalusha）当地时间今天凌晨3时在一间酒吧附近遭到逮捕。

刑事调查局（Directorate of Criminal Investigations）局长安明（Mohamed Amin）说，「嫌犯落网后坦言「引诱、杀害并丢弃42具女性遗体」，还供称其犯案行动从2022年一直持续到今年7月11日。

安明指出，「令人难过的是，根据嫌犯的自白，他的第1位受害者就是他的妻子。他将她勒毙后肢解，最后丢弃于同一处垃圾场内。」

安明告诉法新社记者，警方还逮捕另名嫌犯，因为该嫌持有其中1位受害者的手机。 这起案件让肯亚警方再度成为外界关注焦点，并为总统总统鲁托（William Ruto）带来更大的压力。近日肯亚民众反加税示威行动持续扩大，抗议期间已有数十人遭警方杀害。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
46
55 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
14
46 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 张樱

您所在地区采取了哪些措施来抵御洪水？

您亲身经历过洪水事件吗？您所在地区洪水泛滥的现象是否正连年升级？本地政府采取了哪些措施来防止洪灾再次发生？这些措施有效吗？

参与讨论
6
15 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团