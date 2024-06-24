肯亚将派警赴海地 协助解决帮派暴力问题

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（法新社肯亚首都奈洛比23日电） 肯亚政府和警方消息人士今天表示，该国一支警察队伍将于25日前往海地，领导一个联合国支持、旨在解决海地帮派暴力的任务。不过；此事的合法性，遭到肯亚法院质疑。

东非国家肯亚提出要派遣约1000名警察，和其他几个国家的人员，一起稳定海地局势，但这项部署在肯亚遇到法律面的挑战。

肯亚总统鲁托（William Ruto）一直是积极支持这项任务的人，他曾在这个月表示，这样的部署将在几周内展开。

一位不愿透露身分的内政部官员表示：「出发时间是25日。」

一名高阶警官说：「团队已做好准备，将于25日出发前往海地，我们已经有两支先遣队过去了，一支在上周出发，另一支已于昨天动身。」

联合国安全理事会去年10月的一项决议批准了这项任务，但肯亚法院今年1月介入使得部署延后。

肯亚法院表示，若事先未经同意，肯亚政府无权派警察到国外。

除了肯亚，其他表示愿意参与维和任务的国家包括贝南、巴哈马、孟加拉、巴贝多、查德。

美国正提供资金和后勤支援，但并未派遣人员实际参与任务。

国际组织「人权观察」（Human Rights Watch）对任务表达忧心，并对资金来源表达疑虑。

人权组织指控肯亚警方过度使用武力，并进行非法杀戮。

美洲最贫穷的国家海地长期以来一直受到帮派暴力的困扰，2月底情况急遽恶化，武装团体在首都太子港（Port-au-Prince）联手发动袭击，声称要推翻时任总理亨利（Ariel Henry）。

亨利3月宣布辞职，将权力移交给过渡委员会，委员会于5月29日任命康尼尔（Garry Conille）为临时总理。