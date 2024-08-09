肯亚示威者首都抗议总统执政 警喷催泪瓦斯记者遭殃

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（法新社奈洛比8日电） 肯亚一小群示威者今天聚集在首都奈洛比（Nairobi）市中心，对执政面临难题的总统鲁托（William Ruto）发动新一波抗议。警方朝群众发射催泪瓦斯，过程中造成数名记者受伤。 以往肯亚是东非地区治安最稳定的国家之一。但距今数周前，以年轻人为主的群众因不满政府提出的加税法案，上街抗议执政2年的鲁托。过程中爆发警民冲突、造成一些死伤，导致肯亚局势动荡不安。

在鲁托主持新内阁就职宣誓仪式之际，大批镇暴警察在奈洛比市中心商业区严阵以待。这个区域的许多商店已暂停营业，交通要道也已设好路障。

奈洛比市中心的示威现场只来了数十名抗议群众，他们高喊「我们是和平（示威）」。

然而，警方多次使用催泪瓦斯对付抗议群众，造成包括2名法新社员工在内的数名记者受伤。受伤的法新社员工指出，警察直接朝他们丢掷催泪瓦斯罐。

总部位于奈洛比的东非国际新闻协会（IPAEA）表示，至少有3名记者遭催泪瓦斯罐「近距离」击中。协会强调，他们「谴责这种单纯因为记者履行职务，就用暴力对待记者的行径。这使人无法接受，而且违背民主基本原则」。

法新社全球新闻主任齐特温（Phil Chetwynd）说：「锁定工作中的记者发动攻击完全让人无法接受。以法新社员工的案例来说，可以清楚认出他们2人是记者。」