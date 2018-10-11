此内容发布于2018年10月11日 下午12:26

尽管瑞士的公共交通非常发达，但依然建有非常繁密的公路交通网，在公路安全方面也在欧洲数一数二。



瑞士联邦统计局公布的数据(多语)外部链接显示，在瑞士，大约有超过600万辆机动车辆行驶在路上，其中460万辆为小型汽车。不仅如此，“拼车”的概念也在瑞士颇受欢迎：瑞士共享汽车的出行方式，与其他国家相比成效更为显著。

在瑞士，年满18岁者才能驾驶摩托车和轿车(虽然目前也有人提议将这一门槛降至17岁)，年满21岁者才能驾驶巴士。在某些特定情况下，允许年满16甚至14岁者驾驶小轻便摩托车、踏板车以及农用设备。



在瑞士，车辆靠车道右边行驶。

在瑞士的高速公路上开车，汽车上一定要贴上当年的高速公路标签外部链接(英、德、法、意)。这里(英、德、法、意)外部链接有申请和收费的具体信息。

来到瑞士的外国人在瑞士逗留的第一年内可以使用其本国的驾照开车，一年之后就必须换领瑞士驾照。对欧盟/ETFA成员国及澳大利亚、加拿大、以色列、新西兰、新加坡和美国等许多其它国家公民，换领驾照基本上只是行政手续。其他一些国家的公民则只有通过了理论考试及/或路考之后，才可获得瑞士驾照。个别州要求驾车者作视力测试。

如果某人在瑞士定居一年之内还未将此前持有的外国驾照及时更换为瑞士驾照，就不能在瑞士开车上路，可能还需要参加理论考试及路考。

在这里(多语)外部链接，您可以查询关于取得瑞士驾照的更详尽信息。

请访问道路交通局联合会网站外部链接(德、法)，查询各州道路交通部门列表。欲了解更多信息，则请访问联邦道路管理局网站外部链接(英、德、法、意)。

车辆进口

车辆必须满足安全、嗓音及尾气排放的各项规定。新、旧车辆的关税税率没有区别，都按总重量计算。

将要在瑞士定居的人，可以无需缴纳税款，直接将自有车辆带入瑞士，而无需缴纳海关税，在在入关时，车主必须出示两份填好的18.44表格(即家庭迁移财产声明)。表格外部链接(英、德)可在此下载。

另外车主还必须出示有效的驾驶执照和车辆购买文件。

车辆到达瑞士之后，必须前往有关部门接受车检，如果该车将留在瑞士1年以上则必须拥有瑞士的车牌。车主如果在瑞士居住1年以上，也需要换成瑞士的驾驶执照。

请访问联邦海关网站外部链接(英、德、法、意)了解更多信息。

安全座椅/头盔

12岁以下、身高不足1.5米的儿童现在都必须使用安全座椅，更小的儿童则必须被安置在适当的儿童安全座椅中。更多儿童座椅信息见此(英、德、法、意外部链接)。所有两轮摩托车辆的驾车人与乘客都必须佩戴头盔。

swissinfo.ch

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