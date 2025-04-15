苏丹内战进入第3年 国际社会伦敦开会讨论结束战争

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（法新社伦敦15日电） 苏丹内战即将进入第3年，国际社会今天将在伦敦召开会议，希望替苏丹找到通往和平的道路。不过交战的双方均未获邀请参与。

外界日益忧心，这场内战将蔓延至苏丹以外的地区，引发这个原已贫困的非洲之角（Horn of Africa）地区进一步动荡。

英国外交大臣拉米（David Lammy）说：「这场会议将汇集国际社会，共同寻求结束苦难的道路。」

「区域动荡不该蔓延扩散，会造成人们逃离苏丹和更广泛的区域，对于我们国家安全而言，一个安全而稳定的苏丹至关重要。」

联合国儿童基金会（UNICEF）执行长罗素（Catherine Russell）表示，这场战争已「摧毁数百万苏丹儿童的生活」。UNICEF预估，2023年和2024年，苏丹约2776名儿童丧命或受伤残，较2022年的150起确定案例攀升。这个数字仍有可能遭到低估。

拉米承诺，「英国不会让苏丹被遗忘」。他宣布将对苏丹提供1亿2000万英镑新援助。

他说，「苏丹境内残酷的战争摧毁了数百万人的生活，世界上大部分地区却视而不见。」

这场会议由英国政府与德国、法国、欧盟以及由55个成员组成的非洲联盟（African Union）共同主办。

英国外交部表示，包括沙乌地阿拉伯、美国在内约14个国家的部长级官员，以及联合国高层代表也将与会。

不过，苏丹政府抗议未获邀请参加这场会议。

苏丹外交部长尤塞夫（Ali Youssef）本月稍早致函英国外相拉米，抗议英国举办关于苏丹的会议，却未邀请苏丹政府参加。