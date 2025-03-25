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苏丹民主团体：政府军袭击达佛 数以百计平民丧命

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（法新喀土穆25日电） 支持民主的团体「紧急律师」今天指控苏丹军方空袭位于苏丹西部达佛的市场，造成数以百计的平民百姓丧命。

苏丹爆发内战将近两年，记录交战双方也就是政府军与「快速支援部队」（Rapid Support Forces, RSF）暴行的法律专业志工团体紧急律师（The Emergency Lawyers）表示，政府军的战机「于北达佛（North Darfur）的托拉（Tora）市场执行无差别空袭，造成数以百计的平民丧命和数十人受重伤」。

紧急律师并未详细说明空袭何时发生，由于达佛通讯中断，法新社无法独自确认伤亡人数，自2023年4月以来与RSF交火至今的政府军并未回应置评请求。

几乎掌控达佛全境的RSF表示，政府军24日犯下「屠杀」暴行，而美国指控RSF在达佛当地犯下种族灭绝罪。

苏丹内战造成数以万计平民丧命，超过1200万人无家可归，并造成全球最严重的饥荒和流离失所的危机。

达佛的面积与法国国土相当，战争中最惨的暴力情事都发生在那里，包括诸多报导称，平民区遭到「桶爆弹」（barrel bomb）攻击、准军事部队袭击饱受饥荒之苦的难民营，以及难以遏止的种族暴力。

虽然准军事团体在达佛部署配备精良的无人机，但是政府军凭藉战机仍维持空优，并经常空袭RSF位于达佛全境的据点。

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