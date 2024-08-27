苏丹豪雨成灾大坝溃决 至少132死

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（法新社苏丹港26日电） 苏丹卫生部今天表示，国内今年遭受大雨与洪水袭击，迄今至少有132人丧生。

苏丹自上个月以来经历强烈雨季，间歇性山洪多出现在北部和东部地区。

卫生部声明指出：「有10州受到影响，受灾户增至3万1666户、受灾个人增至12万9650人…累计达132人死亡。」

尽管苏丹每年都会发生洪灾，但预计今年的冲击更加严重。苏丹敌对将领之间冲突逾16个月，导致数百万无家可归的民众逃进洪灾地区。

根据卫生部资料，豪雨之下，约有1万2420间房屋全倒，另有1万1472间半倒，多数灾损位于苏丹北部州和尼罗州。

红海港市苏丹港（Port Sudan）以北的阿尔巴特地区（Arbaat）24日在豪雨袭击下淹水，导致阿尔巴特大坝溃决、一些村落整个被冲走。

喀土穆战争爆发后，官府已搬到苏丹港；而水库是此地重要的水源。

协助救援的当地志工告诉法新社：「发现有13人死亡，其中包括妇女和儿童，失踪的210人仍在搜寻中。」

他们报告说，洪水整个冲走20座村庄、另外损毁了50座村庄。一年当中此时降雨并不常见，通常是在11月和3月降雨。

苏丹当局和联合国的通报指出，豪雨期间霍乱病例激增。（译者：纪锦玲）