英国反移民暴力示威再起 去年全国暴动阴影重现

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（法新社英国艾平25日电） 英国近期发生连串反移民示威暴力事件，令人愈来愈担忧今夏将再度爆发大规模动乱。1年前英国受到数十年来最严重动乱的剧烈冲击。

英国首都伦敦东北方小镇艾平（Epping）有间用于收容寻求庇护者的旅馆外出现的抗议活动上周突然升温，其中1场示威更有8名警察受伤，截至目前警方已逮捕16人。

示威者手持横幅写着要求将「外籍罪犯」驱逐，并高喊「把他们送回去」、「救我们的孩子」。

一些英国民众的愤怒情绪升高，除了因为有数以千计非法移民乘小船越过英吉利海峡（The Channel）入境，还加上英国经济正在恶化。这些情绪并受到社群媒体上极右派人士激起的煽动性言论放大。

去年7月29日英格兰西北部市镇南港（Southport）发生随机砍人事件，造成3名女童身亡。当时有假消息称凶手是移民，引发英国各地多日暴动。

这起震惊各界的凶案杀手其实是1名在英国出生的青少年，他的家人是在1994年卢安达种族大屠杀后来到英国。

针对近期示威冲突，英格兰和威尔斯警察联盟（Police Federation of England and Wales）主席林奇（Tiff Lynch）投书英国「每日电讯报」（Daily Telegraph）提醒，这波骚动「不只是令人困扰的一次性事件」。

她写道：「这是一枚信号弹，提醒我们冲突有多容易爆发，以及我们的应对准备仍然多么不足。」

英国商业暨贸易大臣雷诺兹（Jonathan Reynolds）接受天空新闻网（Sky News）访问时则呼吁民众勿臆测或夸大情势，并表示政府、各重要机关和警方已「为任何情况做好准备」。

他表示：「我理解人们的挫折感。」他强调官方正在设法解决问题，且用于安置寻求庇护者的旅馆数量已从原本的400间大减为200间。