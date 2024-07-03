英国大选保守党14年执政恐告终 工党可望上台

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（法新社伦敦3日电） 英国本周很可能会在大选后变天，在右翼保守党（Conservative）执政14年后左转回到中间立场，工党（Labour）可望上台。

选民将于明天上午7时（台湾时间下午2时）开始投票选出新一届国会，工党可望获得压倒性胜利，工党党魁施凯尔（Keir Starmer）预计将因此当上首相，距离麦唐纳（Ramsay MacDonald）成为英国史上第一位工党首相，刚好100年。

英国着名政治民意调查专家柯蒂斯（John Curtice）昨天告诉英国广播公司（BBC）：「在同一个地方遭遇两次雷击的可能性…比苏纳克（Rishi Sunak）继续担任首相的机率还要大。」

在多半平淡无奇的竞选活动最后几天，施凯尔和保守党党魁苏纳克在全国各地趴趴走，试图赢得摇摆不定的选民支持。

然而，许多人似乎早已下定决心，除了工党在过去两年民调持续领先20个百分点是否会转化为创纪录的多数席次外，几乎没有其他关注点。

首相苏纳克昨天坚称，他将「为争取每一张选票战到最后一刻」，希望能像英格兰在2024年欧洲国家杯足球赛16强拚到最后胜出。

英格兰6月30日在伤停补时阶段踢平，并在延长赛进了致胜球，最后以2比1险胜斯洛伐克晋级8强。苏纳克随后在社群媒体上写道：「打到最后才知道胜负。」

身为英超兵工厂队（Arsenal）忠实球迷的施凯尔61岁还在踢5人制足球，他也呼吁他的团队坚持到终场哨响，他担心有关工党会赢得「绝对多数」的言论可能会影响投票率。