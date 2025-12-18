英国推动中学反厌女课程 目标10年内女性受暴减半

（法新社伦敦18日电） 英国政府今天表示，根据一项新策略，英国的教师将接受相关训练，在课堂上教授反厌女课程，希望10年内让女性受暴案件减半。

英国政府主责妇女安全的官员菲力普斯（Jess Phillips）表示，这项新策略将「倾国家之力，展开英国史上最大规模的打击行动，阻止对妇女与女孩施加的暴力」。菲力普斯稍后将在国会公布相关细节。

英国政府公布这项投入2000万英镑（约新台币8亿元）计画的时间，正值最新统计显示，超过40%的年轻男性对所谓「男性圈」（manosphere）网红泰特（Andrew Tate）抱持正面看法之际。

此外，光是过去一年，每8名女性中就有1人曾遭遇家庭暴力、性侵或跟踪骚扰。

根据这项策略，英格兰所有中学都必须教导学生关于健康的人际关系。

而教师将接受专业训练，与学生讨论同意（consent）等议题，以及分享私密影像的危险性。

英国政府在声明中也指出：「为尽早处理令人极度忧心的态度，学校也会把高风险个体转介，让他们获得额外的照顾与支持，聚焦在挑战根深蒂固的厌女（观点）影响。」

政府也将针对担心自身行为的学生，设立一条新的求助专线。

英国首相施凯尔（Keir Starmer）表示，这项策略的重点在于「推动对男孩与年轻男性的教育与对话」。

他在社群平台X上发文说：「我希望我的女儿能在一个她在学校、网路上以及各种关系中都感到安全的英国长大。」

他还说：「每一个年轻女孩都应该拥有这样的环境，而每一个年轻男孩也应受到保护，免于受到有害的厌女（观点）影响。我的政府正藉由支持教师来实现这一点。」