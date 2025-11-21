英揭国际洗钱网络 秘密资助俄国对乌克兰战争

（法新社伦敦21日电） 英国警方今天表示，一个在英国境内运作、规模达数十亿美元的洗钱网络，收购了中亚国家吉尔吉斯的一家银行，用来协助俄罗斯规避西方制裁，俄方将这些资金用于乌克兰战争。

警方指出，此一网络在英国至少28个城镇，起用数百名车手来收集贩毒、枪械走私等不法所得。

英国国家打击犯罪局（NCA）表示，这些现金随后会迅速兑换成加密货币，在全球流动。

英国政府主导一项名为「扰乱行动」（Operation Destabilise）的计画，对此展开缉拿工作，国家打击犯罪局今天公开了最新进展。

国家打击犯罪局指出，迄今已在英国各地逮捕128人，查扣超过2500万英镑（约新台币10亿4724万元）的现金和加密货币。

过去一年，另有45名洗钱犯嫌被捕，起出510万英镑。而英国当局提供的情报，也协助外国当局在全球各地查扣2400万美元和260万欧元。

英国国家打击犯罪局说，名为Smart和TGR的两个俄语网络，涉及这大部分的资金移转。

这网络不但协助一些网路犯罪、毒品及枪械走私的跨国犯罪集团洗钱；也帮助俄国客户非法地规避金融制裁，并在英国进行投资。

国家打击犯罪局指出，「扰乱行动」的第2阶段计画，自去年12月展开，当局发现有部分洗钱资金是经由吉尔吉斯Keremet银行在移转。

这家银行于2024年圣诞节当天，由与TGR首脑罗西（George Rossi）相关的Altair Holding SA公司秘密收购。

国家打击犯罪局说，Keremet银行随后协助俄罗斯国营商业银行Promsvyazbank（PSB）调度资金，这家国营银行专门支持俄国军工业。

美国财政部今年1月也曾点名Keremet银行，指其协助克里姆林宫逃避制裁。

为遏止此类犯罪，英国当局展开宣导，在全国高速公路休息站等地，张贴英俄双语海报和网路讯息，以此警告车手们：不值得为区区数百英镑，付出坐牢5年的代价。（编译：纪锦玲）