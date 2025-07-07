英王与首相发声明 致敬伦敦七七爆炸案后团结精神

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（法新社伦敦7日电） 今天是伦敦「七七爆炸案」20周年，英王查尔斯三世与英国首相施凯尔均发布声明，向英国人民在攻击事件发生后所展现的团结精神致敬。

在2005年7月7日，4名于英国长大的伊斯兰极端主义分子在伦敦各地引爆自杀炸弹，地点包括阿尔德门地铁站（Aldgate Station）、埃治瓦路（Edgware Road）、国王十字区（King’s Cross）及塔维斯托广场（Tavistock Square），造成52人死亡、数百人受伤。

伦敦市将举办数场七七爆炸案20周年纪念活动，预计王室成员将与受事件直接影响者一同参加。

查尔斯三世（King Charles III）呼吁民众，铭记攻击案后众人展现的「非凡勇气与同情心」。

他在英国联合社（Press Association）发表的声明指出：「我们以沉痛心情，追思这52名遭到无谓邪恶行径杀害的无辜人士，以及他们亲友难以磨灭的悲痛。」

「与此同时，我们也应谨记从那黑暗一天涌现的无数展现非凡勇气与同情心的故事。」

施凯尔（Keir Starmer）也发布声明谈到：「那些试图分裂我们的人失败了。」

他强调：「我们那时团结一致，现在也是如此－为了对抗仇恨，也为了支持自由、民主及法治等那些定义我们的价值。」