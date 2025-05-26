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英王查尔斯三世赴加拿大访问 御座致辞反制川普并吞论

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（法新社渥太华26日电） 英国国王查尔斯三世（King Charles Ⅲ）伉俪预定今天抵达加拿大进行历史性访问，并出席国会开议仪式，此行被视为反制美国总统川普并吞威胁的一环。

现年76岁的查尔斯三世是大英国协（Commonwealth of Nations）元首。他应加拿大总理卡尼（Mark Carney）之邀，前往国会发表「御座致辞」（throne speech），概述政府施政要务。

查尔斯三世此行与妻子卡蜜拉王后（Queen Camilla）一同出访，这是他2022年9月登基以来首次访问加国。

查尔斯三世的母亲、2022年逝世的英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth Ⅱ）在位期间，仅2度（1957、1977年）在加国发表「御座致辞」。「御座致辞」通常交由英国君主在加国的代表－总督（Governor General）发表。

查尔斯三世目前仍在接受癌症治疗，这导致他的工作量受限。

川普曾屡次表达希望加拿大变成美国第51州，但遭到卡尼的强烈反驳。卡尼上月在选举中大胜，这项立场也是重要原因之一。

卡尼上周表示，查尔斯国王的演说将概述政府「打造加拿大成强国」的路线。加国政府也发布声明称，此次访问是「历史性的重大时刻，以彰显加拿大君主立宪制国家的身分和主权」。

查尔斯国王近月来曾多次微妙地暗示他对加国的支持。他佩戴加拿大勋章、自称加拿大君主，还说加国国旗是「永远可以激发自豪和钦佩感受的象徵」。

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