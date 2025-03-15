英相施凯尔称蒲亭没认真要谈和平

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（法新社伦敦14日电） 英国首相施凯尔（Keir Starmer）今天指责俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）未认真对待美国主导促成俄国与乌克兰停火协议的努力。

蒲亭先前说，他对美国总统川普政府提出的30天停火协议如何运作存有「重大疑问」，施凯尔于是说了上述这番话。

根据首相办公室发布的文件，施凯尔说：「我们不能让蒲亭总统在川普总统的协议上耍花招。」

「克里姆林宫完全漠视川普总统的停火提案，只显出蒲亭没认真要谈和平。」

施凯尔说，蒲亭「企图延迟」停火。

预期施凯尔将寻求其他国家领袖的承诺，主要是欧洲和北大西洋公约组织（NATO）领袖，了解他们将如何在明早的视讯峰会上支持乌克兰。

自川普上月展开与俄罗斯的直接谈判以来，施凯尔与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）一直带头努力组成所谓「自愿联盟」；他们认为，除了美国支持之外，也有必要以这个联盟吓阻蒲亭不得违反任何停火协议，藉此为乌克兰提供安全保障。

施凯尔和马克宏曾说，他们愿意派遣英军和法军赴乌克兰，但不清楚其他国家是否也有意愿跟进。

土耳其曾表明愿意参与维和行动；爱尔兰总理马丁（Micheal Martin）则说，不会部署爱尔兰部队参加任何「吓阻势力」。