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英科技大亨林奇船难 义媒：沉船前值班船员已叫醒船长

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（法新社罗马1日电） 一艘超级游艇上个月在义大利西西里岛（Sicily）附近海域沉没，造成7人身亡。义大利媒体今天报导，当晚值班船员曾发布警报并叫醒船长。

游艇「贝氏号」（Bayesian）8月19日破晓前遭遇风暴沉没，夺走英国科技大亨林奇（Mike Lynch）、他的女儿及另外5人的性命，西西里岛检方正在调查本案是否涉及过失杀人等罪行。

义大利安莎通讯社（Ansa）报导，船员葛瑞菲斯（Matthew　Griffiths）说，他彻夜监控天候状况，在发现速度每小时40公里的强风后，他立刻叫醒船长，船长也下达指示叫醒其他人。

当晚共有15人生还，包括10名游艇工作人员中的9人及12名乘客中的6人，51岁船长、纽西兰公民柯特费德（James Cutfield）是其中之一。

船长柯特费德、当晚负责机舱的工程师伊顿（Tim Parker Eaton）及担任看守职务的船员葛瑞菲斯是调查重点。

「义大利晚邮报」（Corriere della Sera）报导，柯特费德证实他被看守人叫醒后，曾下令通知其他人。

工作人员表示，游艇接着突然倾斜，还有几名工作人员落海。葛瑞菲斯说，他们成功回到船上，试图手拉手搭起人链去救甲板上的人，而船长身先士卒协助大家。

59岁的林奇近期在美国一起大型诈欺案获判无罪，他邀请亲友上游艇庆祝，不料发生憾事。

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