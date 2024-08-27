荷兰妇散播网路谣言 遭法院勒令删文、祭出重罚

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（法新社海牙26日电） 荷兰法官今天下令一名妇女移除网路不实言论，否则将面临巨额罚款或监禁。这名妇女声称，有一群崇拜撒旦的恋童癖者在该国西部的博德赫拉芬市活动。

法新社报导，位于海牙（Hague）以西约40公里的城镇博德赫拉芬-雷韦克（Bodegraven-Reeuwijk）自2021年以来就饱受不实传言所扰。当时有3名男子声称，有个邪恶的恋童癖团体在当地对儿童施虐。

其中1名散播谣言的男子甚至表示，他在80年代曾遭该团体虐待，长大后回想起当时目睹的撒旦仪式和谋杀幼童的记忆。在阴谋论者刻意操弄下，还有数十人特地前往这个拥有3万4000人口的城镇，到所谓的「受害者」墓前献花致意。

不过，荷兰一间法院2022年判处原告和另一人煽动、威胁和诽谤罪名成立，并裁定没有证据显示这个邪恶的团体确实存在。

之后，一名妇女仍持续在网路上散播相关谣言。吉德兰省（Gelderland）地方法院表示，这名妇女不理会要她停止散布谣言并移除网路言论的要求，发言还变得日益偏激。

根据法庭文件，受到谣言影响，一名男子以「威吓」态度闯入博德赫拉芬政府办公室；当地的客服专线被威胁电话占线；市长也收到匿名威胁讯息，「该市居民的个人隐私再度受到侵犯」。

法院下令这名妇女「在48小时内」删除先前所有贴文，如果不听劝，她每发布1则贴文都会被罚款5000欧元（约新台币17万8500万元），最高可累计罚款40万欧元（约新台币1428万元）。如果罚款到40万欧元仍未停止犯行，她最高可遭处60天监禁。