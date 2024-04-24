荷兰晶片巨头ASML掌门上任 因应半导体地缘政治角力

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（法新社海牙24日电） 荷兰半导体设备龙头艾司摩尔（ASML）商务长福克今天接任执行长和总裁，在半导体成为地缘政治战场之际，持续领导中国业务成为他履新后任务清单的重中之重。

艾司摩尔制造专门生产超薄微晶片的设备，许多全球最先进技术靠这些晶片驱动。此一战略重要性使得艾司摩尔扮演的角色远大于商业范畴。

福克（Frenchman Christophe Fouquet）须引领艾司摩尔渡过波涛汹涌的政治水域。美国为首的西方国家担忧这些技术可能遭用于武器，因此希望限制中国取得这类技术。

由在该公司服务16年的福克接替前执行长韦尼克（Peter Wennink），此一人事任命凸显延续性。分析家认为，福克掌舵下的艾司摩尔不会发生根本上的转变。

福克获任命时已表示：「不应该指望我扭转局面。我认为，我们多年来一直在努力的事情，仍然是我们希望帮艾司摩尔达成的目标。」

在艾司摩尔公布的影片中，韦尼克热切地拍着现年50岁的福克手臂说：「已经在公司任职这么久，他认识我们所有顾客、供应商、员工以及股东。」

自2022年担任艾司摩尔副总裁和商务长以来，福克就一直是韦尼克重要左右手。

巴克莱（Barclays）分析家柯尔兹（Simon Coles）告诉法新社：「我预估方向不变。这位新执行长协助制定并规划当前策略，因此我们预估（策略）会延续下去。」

福克最关心的事项之一将会是中国。荷兰当局今年1月撤销艾司摩尔部分先进机台对中国的出口许可，使北京气得跳脚。

艾司摩尔最新公布的财报显示，中国占总销售比重达49%，但整体订单逊于市场预期，拖累其股价大跌。

福克曾说，要使半导体产业供应链脱钩「非常困难而且代价不菲」，「人们迟早会理解，合作才是在半导体产业取得成功的唯一途径。」