莫斯科附近汽车爆炸 俄军高阶将领被炸死

afp_tickers

3 分钟

（法新社莫斯科25日电） 莫斯科附近一辆停放的汽车今天遭爆炸装置炸穿，造成俄罗斯一名高阶将领丧生。负责重大犯罪调查工作的调查委员会（Investigative Committee）已对此展开谋杀调查。

法新社报导，当局表示，遇害者是俄军总参谋部作战总局副局长莫斯卡利克（Yaroslav Moskalik）中将。 调查人员说，停放在莫斯科以东的巴拉什卡（Balashikha）一栋公寓大楼外的一辆福斯（Volkswagen）Golf小轿车被引爆后，他们已针对谋杀和走私爆裂物启动调查。

上传社群媒体的现场影像显示，小轿车遭烈火吞噬。 调查新闻网站Agentstvo引述外泄情资报导，莫斯卡利克住在巴拉什卡，不过这部福斯小轿车并非登记在他的名下。 「消息报」（Izvestia）上传的监视器画面显示这是一场巨大的爆炸，碎片飞向空中，威力之大可见一斑。爆炸发生的时候，可以看到有人正朝这部汽车走去。

根据克里姆林宫官网，莫斯卡利克是2015年针对乌克兰问题进行「诺曼第（Normandy）模式」会谈时的俄罗斯军方代表，当时基辅和莫斯科支持的乌东分离主义势力正处于冲突中。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）2021年将莫斯卡利克升为中将。

这起爆炸与先前发生过的一些攻击类似，其中包括俄罗斯民族主义者达利亚（Darya Dugina）2022年8月遭汽车炸弹炸死；极具影响力军事部落客塔塔尔斯基（Vladlen Tatarsky）2023年4月在圣彼得堡一间咖啡馆被炸死，真名为佛明（Maxim Fomin）的塔塔尔斯基坚定支持蒲亭。

俄罗斯辐射、化学和生物防护部队（RKhBZ）司令基里洛夫（Igor Kirillov）中将去年12月在莫斯科遭到安装在电动滑板车上的炸弹引爆而丧命。