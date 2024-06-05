莫迪连任总理 印度与全球南方、俄国未来关系分析

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（法新社新德里4日电） 印度总理莫迪（Narendra Modi）赢得第3个任期，他会如何在他10年具外交雄心的基础上进一步发展，法新社做出相关分析。

●全球南方

全球南方又称南方世界或南方国家，大致是指开发中国家。莫迪本周称印度是「全球南方一股强而有力且重要的声音」，去年印度主持两场「南方世界之声」（Voice of the Global South）峰会，寻求强化印度作为亚洲、非洲和南美洲国家发声筒的角色。

在莫迪的关注下，非洲联盟（African Union）成为G20常任成员，印度认为开发中国家在全球决策方面必须有更大的话语权。

印度也是新兴经济体集团「金砖五国」（BRICS）的创始成员国。

●俄罗斯

新德里和莫斯科的关系可追溯至冷战（Cold War）时期，俄罗斯迄今仍是印度最大的武器供应国。

印度没有明确谴责俄罗斯入侵乌克兰，在联合国谴责俄国的决议上投下弃权票，并抢购低价俄罗斯原油供应。

莫迪今年3月祝贺俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）连任成功，还说他期待两国发展「特别」关系。

●巴基斯坦

莫迪政府指控伊斯兰马巴德当局发动跨境恐怖主义行为后，便拒绝与宿敌巴基斯坦交涉。

印度与巴基斯坦自1947年分治以来，两国打了3场大战和许许多多规模较小的冲突。争议地区克什米尔（Kashmir）的控制权一直是两国紧张关系的核心议题。

2015年，莫迪意外造访巴基斯坦城市拉合尔（Lahore），但两国关系2019年又急剧恶化。

莫迪今年3月祝贺巴基斯坦总理夏巴兹．夏立夫（Shehbaz Sharif）重返总理职位，是这两个拥核邻国间罕见的善意表达。