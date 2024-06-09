莫迪3度就职印度总理在即 联合政府人事成焦点

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（法新社新德里9日电） 印度总理莫迪（Narendra Modi）将于今天宣誓就职，展开第3个任期，但他所属的执政党「印度人民党」国会大选结果不如预期，导致莫迪须仰赖其他友党联合执政。

印度从4月19日至6月1日，分成7梯次投票选出新一届下议院543席议员。计票结果本月5日揭晓，印度人民党（Bharatiya Janata Party）取得240席，以该党为首的「国家民主联盟」（National Democratic Alliance）拿下逾290席，席次过半数，享有组阁权。

由于莫迪尚未宣布内阁人事名单，将于格林威治标准时间13时45分（台湾时间9日晚间9时45分）在印度总统府举行的就职典礼便格外受到瞩目，届时约有30位准部会首长也会依照宪法宣誓就职。

印度人民党过去10年来得以独自过半席次执政，但这次国会大选却有违分析师预测及出口民调，并未重演过去两次选举印度人民党斩获压倒性胜利。

莫迪不得不赶紧跟国家民主联盟的其他10多个友党进行磋商，他才能掌有联合执政所需的席次。

国家民主联盟当中规模较大的友党要求莫迪大幅让步，以换取他们的支持。

印度斯坦时报（Hindustan Times）报导指出，联盟各党连日「忙碌磋商」，印度时报（The Times of India）则称，印度人民党试图「削减」友党的要求。

根据各方消息，印度人民党最大友党、赢得下议院16席的「德拉古迪撒党」（Telugu Desam Party）已获4个内阁职位，第2大友党、取得12席的「人民党联合派」（Janata Dal United）也透过谈判拿下2个内阁职位。

不过多家印度媒体报导，内政、外交、财政及国防等4个权力最大的内阁部会首长，仍将掌握在印度人民党手中。