获委内瑞拉选委会宣布连任 专制总统马杜洛铁腕压制异音

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（法新社委内瑞拉首都卡拉卡斯29日电） 委内瑞拉选委会今天宣布总统马杜洛在大选中连任成功，但反对派质疑这项结果。在动荡的10年执政期间，马杜洛经常被否定，但这名前巴士司机却顽强地紧握方向盘。

既没有已故革命导师查维斯（Hugo Chavez）的魅力、也没有丰厚石油收入的马杜洛（Nicolas Maduro）被人权团体指控依赖全面的专制来巩固权力。

由马杜洛盟友领导的委内瑞拉国家选举委员会（CNE）宣布，马杜洛以51.2%得票率，赢过获得44.2%选票的反对派竞争对手龚萨雷斯（Edmundo Gonzalez Urrutia）。

然而，反对派对这项结果提出质疑，称现任总统实际得票率不超过30%，而龚萨雷斯获得70%。

历经多年的经济危机后，现年61岁的马杜洛极度不受欢迎。他在充满争议的选举中寻求赢得第3个6年任期；他还曾扬言，若败选，可能有一场「血洗」行动。 身材高大的马杜洛留着浓密的胡子，还有一头花白的头发。他受益于铺天盖地的国家宣传，除了肖像贴满建筑外墙，声音也常在电视放送。

与此同时，批评人士指出，他无情地迫害反对派，数十人遭逮捕、对手被剥夺参选资格，且不断被骚扰。

马杜洛出生于委内瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas），他自称是一名马克斯主义者和基督徒，年轻时曾在一个叫做Enigma的摇滚乐团中担任吉他手。

在查维斯掌权时，马杜洛当选国民议会（National Assembly）议员，随后担任议长直到2006年接任外交部长，之后担任副总统直到查维斯于2013年去世。

马杜洛担任总统期间，经历许多想像和真实的威胁；举例来说，他在2018年险遭载有爆炸物的无人机攻击，所幸安然无恙，但有数名军人受伤。

在2018年连任总统后，面对多个国家不承认选举结果，马杜洛成功应对制裁，并专注于加强对司法、立法、军事和国家机构的控制。

由于与中国、俄罗斯，以及其他专制国家保持密切的政治和经济关系，马杜洛因此得到帮助，使委内瑞拉勉强维持生计。

为了推卸使委内瑞拉陷入困境的责任，马杜洛延续查维斯的反美阴谋论，指控美国密谋杀害他，并控诉西方国家摧毁委内瑞拉曾经繁荣的经济。

观察家指出，马杜洛同时关闭接受异议的管道，几乎不顾正当程序地关押异议人士和挑战者。