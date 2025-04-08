菲国海军增添生力军 新运交巡逻舰配备先进武器

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（法新社马尼拉8日电） 菲律宾军方在南海争议海域面临北京当局日益加剧的压力，先前向韩国采购两艘配备「先进武器和雷达系统」的巡逻舰级军舰，于今天接收了第一艘。

这艘3200吨巡逻舰米格尔．马尔瓦号（BRP Miguel Malvar）是菲国2021年向韩国现代重工（Hyundai Heavy Industries）采购两艘军舰中的一艘。

米格尔．马尔瓦号姊妹舰狄艾戈．席兰号（BRP Diego Silang）上月已在韩国蔚山正式下水，但尚未运交菲国军方。

巡逻舰体积较小，速度较快，主要用于保护其他船艇免受攻击。

菲律宾国防部在声明稿中表示，这艘舰艇的运交「象徵朝向发展自主和稳固防卫地位的关键一步」。

菲律宾国防部长铁欧多洛（Gilberto Teodoro）今天在苏比克湾（Subic Bay）海军基地举行的接舰仪式上表示：「米格尔．马尔瓦号今天的到来，不仅是我们水域的吓阻力量与守护者，也将成为与盟国进行联合与协同任务的重要组成部分。」

这两艘舰艇的采购合约于2021年首次公开，当时距离现代重工上一次替菲国海军打造两艘新巡防舰已有5年。

菲国军方上月表示，在西菲律宾海面临日益严峻的安全挑战下，这两艘巡逻舰将大幅提升菲国海军实力。