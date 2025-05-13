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菲律宾中部坎拉翁火山喷发 灰色烟云直窜云霄

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（法新社马尼拉13日电） 菲律宾中部一座火山今天凌晨喷发，大量灰色火山灰直冲约3公里高空，将岩石等固体物质以抛射方式高速喷出。

坎拉翁火山（Kanlaon Volcano）是这个东南亚国家的24座活火山之一，过去一个世纪曾多次喷发，最近一次发生在上个月。

去年12月喷发期间发布的3级警戒今天维持不变，官员指出，当前的撤离范围为火山口周边半径6公里。

菲律宾火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）在声明中说，「今天凌晨2时55分，坎拉翁火山口发生中度爆发性喷发」，过程持续了5分钟。

菲律宾火山暨地震研究所指出：「火山喷发形成了巨大火山灰柱，高度约达3公里，然后往西扩散。」

「我们还观察到有巨大碎片被抛射到火山口周围数百公尺范围内，导致附近植被被烧毁。」

研究所表示，3级警戒将持续生效，并警告「发生短暂中度爆发性火山爆发的可能性增加，可能造成危及生命的火山灾害」。

坎拉翁火山1996年8月喷发时，喷出滚烫岩石，导致当时靠近山顶的3名徒步旅行者丧命。

菲律宾地处地震频繁的太平洋火环带（Pacific Ring of Fire），世界上有一半以上的火山都分布于此。

距离菲国首都马尼拉（Manila）约100公里的皮纳土波火山（Pinatubo）1991年喷发，造成逾800人死亡，是菲律宾近年来威力最强的火山喷发。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）

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