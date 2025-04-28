菲律宾否认中国控制铁线礁 吁遵守宣言维持南海现状

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（法新社马尼拉28日电） 菲律宾军方及安全官员今天否认中国海警已经控制铁线礁的传闻，并呼吁中方遵守「南海共同行为宣言」（DOC），维持南海现状。

菲律宾国家安全委员会（NSC）助理主席兼发言人马拉雅（Jonathan Malaya）今天在记者会上说：「中国海警『夺取』希望岛（Pagasa，台湾称中业岛）其附近岛礁的说法并非事实，实际情况与中国海警局的说法不符。」

中国官媒环球时报24日报导，中国海警执法人员于4月中旬在南海铁线礁实施海上管控，登礁巡查，并对菲方「非法活动」的相关情况拍摄影片取证；中国海警执法员还在铁线礁展示五星旗，宣示主权。

铁线礁位于南沙群岛北部、中业群礁西北部，由3个珊瑚礁组成，东北－西南一线排列，退潮时露出，距菲律宾实控的中业岛约2.5海里，菲方称为希望礁1、2、3号。

马拉雅呼吁中方克制，勿加剧南海紧张局势，同时提醒中国政府遵守2002年「南海共同行为宣言」（DOC），维持南海现状，不占领未被占领之海上地物。

南海共同行为宣言是由中国与东南亚国家协会10个会员国所签署，除承诺透过协商与对话以和平方式解决争议之外，也要求不在无人居住的岛、礁、滩、沙或其它自然构造上采取行动，但宣言不具法律约束力。

菲律宾海岸防卫队发言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，中国「已夺取」铁线礁的说法为「假讯息」。

他说，菲律宾海军、海防队和水警今天上午5时33分和5时58分登陆希望礁1号和希望礁2号，查证中国媒体的说法，而希望礁2号正是中国海警人员拍照的地点。

塔瑞耶拉说，菲律宾这场跨部门行动的另一个目的，是查看中国政府是否在附近兴建基础设施或是安装监控设备。

他进一步说，菲方人员从希望礁2号看到中国海警5102号船，这艘船出动刚性充气船（RHIB），隔着一段距离向菲方人员录影和拍照，但没有登陆希望礁2号。

被问及中国是否意图占领希望礁群，塔瑞耶拉推测，这可能是中国政府的策略，先从散布谎言开始，若菲方不反驳，中方就付诸行动，因此菲方必须立即辟谣，让中方无法采取下一步的行动。

塔瑞耶拉重申，在南海填土造岛是菲律宾的「红线」，菲方并未发现中方在希望礁群有任何施工的行动。

有媒体记者询问若中国跨越红线，菲方将如何应处，马拉雅说，总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）下过指示，国家领土寸土不让，希望礁群位于希望岛的领海范围内，菲律宾不只拥有管辖权，还拥有主权。