蒲亭扬言压制损害俄国利益西方企业

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（法新社莫斯科26日电） 俄罗斯总统蒲亭今天扬言要「扼杀」留在俄罗斯并损害俄国利益的西方企业，作为莫斯科加强国内软体研发努力的一环。

蒲亭在回应一名企业家呼吁遏制美国科技公司Zoom和微软（Microsoft）的活动时说，「我们必须压制他们。我完全同意，我对此毫不犹豫」。Zoom和微软目前在俄罗斯仅提供有限服务。

俄罗斯对乌克兰发动全面入侵后，乌克兰盟友对莫斯科祭出一连串经济制裁，许多西方企业纷纷离开俄罗斯或大幅减少在俄国的业务。

蒲亭与企业家会面时说：「我们没有驱赶任何人…我们为他们在我们的市场运作提供了最有利的条件，而他们却试图掐住我们的喉咙。」但他没有详述西方业者如何损害俄罗斯。

蒲亭补充说：「我们必须以牙还牙，对等回应他们的行动。」他已大幅收紧外企撤出俄罗斯的条件，迫使许多公司以大幅折扣出售资产。

随着美国总统川普试图重设与俄关系并推动乌克兰快速走向和平，愈来愈多媒体猜测，有些企业可能考虑重返俄罗斯。

俄罗斯直接投资基金（Russian Direct Investment Fund）执行长、蒲亭的国际经济与投资合作特使德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）今年4月表示，他的基金接获许多美国企业请求，希望回归俄罗斯。但截至目前，尚未有任何主要西方企业公开宣布重返俄罗斯的计画。 部分企业将资产出售给当地管理层后，取得回购选项，为未来可能重返俄国预留空间。 蒲亭表示，那些已完全撤出俄罗斯的企业，例如美国速食龙头麦当劳（McDonald’s），如果决定回来，将不会受到热烈欢迎。

他说：「他们（麦当劳）让所有人陷入困境便离开了，如果他们现在想回来，我们难道要为他们铺上红地毯吗？当然不可能。」（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）