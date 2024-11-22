蒲亭警告俄乌战争恐变全球冲突

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（法新社乌克兰第聂伯罗21日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）今天表示，俄罗斯与乌克兰战争已具有全球冲突的特徵，俄方不排除袭击西方国家，以示报复。

在俄罗斯今天对乌克兰试射新一代中程飞弹引发紧张局势后，蒲亭于晚间发表谈话，暗示俄方飞弹可搭载核弹头。

乌克兰稍早指控俄罗斯首度对乌克兰发射洲际弹道飞弹（ICBM）。乌方空军表示，这是俄方对乌克兰第聂伯罗市（Dnipro）一连串攻击的一环，地方当局说有一处基础设施遇袭，两名平民受伤。

蒲亭表示，俄方以名为「榛果树」（Oreshnik）的最新飞弹系统进行「战斗状态测试」。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）称这场空袭是「疯狂邻国」大幅升高战争「规模与残酷行径」。力挺乌克兰的美国则表示，冲突「每次」升级都是因为俄罗斯。

中程飞弹一般最大射程可达5500公里，足以让蒲亭攻击西方国家的威胁成真。

蒲亭在全国谈话中痛批乌克兰的盟邦允许乌军以西方供应的飞弹攻击俄国境内目标，警告此举将招致报复。

乌克兰这两天首度对俄境发射美国和英国提供的飞弹，打了近3年的俄乌战争紧张局势升级。

蒲亭表示，美国陆军战术飞弹系统（ATACMS）和英国暴风之影（Storm Shadow）的弹头已被俄方防空系统击落，并说「敌人明显设定的目标并未实现」。

然而俄罗斯官媒引述克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）说法报导，俄方在飞弹发射前半小时，曾透过自动降低核风险热线告知华府。