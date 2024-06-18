立足瑞士 报道世界
登录

蒲亭访问平壤前 投书赞扬北韩力挺俄对乌战争

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社首尔18日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）即将前往平壤访问，目的在提升这两个核武盟国间的关系。此行前，他投书赞许北韩「坚定」支持莫斯科在乌克兰发动的战争。

蒲亭在北韩中央通信社（KCNA）投书指出：「我们十分感谢朝鲜民主主义人民共和国（北韩）坚定支持俄罗斯在乌克兰发动的特别军事行动。」

蒲亭表示，两国「现正积极发展多方伙伴关系」，举例来说，指莫斯科和金正恩政权一直「在联合国保持共同路线和立场」。

蒲亭今天晚些时候将抵达北韩，展开他2000年以来首次对这个遭孤立国家的访问。由于金正恩推动遭禁止的武器计画，北韩遭联合国连续施以制裁。

蒲亭在北韩中央通信社的投书中指出，这趟行程「在我们共同努力下，将让双边合作迈向更高水准，有助俄罗斯与朝鲜民主主义人民共和国发展互利平等的合作」。

俄罗斯与北韩的历史结盟关系，可回溯至二战后北韩创立时期。专家表示，自俄罗斯2022年入侵乌克兰以来，因蒲亭日渐遭到孤立并寻求盟友下，莫斯科和平壤关系日渐紧密。

去年，金正恩搭乘他的防弹列车罕见地出国访问，在俄罗斯的太空火箭发射场与蒲亭会面。

美国、南韩和乌克兰之后指北韩运送武器至俄罗斯用于乌克兰战争，以交换对其初期卫星计画的技术协助，这样的行为已违反联合国制裁措施。

北韩矢口否认并称这种说法「荒谬可笑」，但仍感谢俄罗斯3月动用联合国否决权以有效地结束对北韩违反制裁的监控，而此时联合国专家正对据称武器转运展开调查。

金正恩已加速武器测试，包括今年一连串巡弋飞弹试射。分析家认为北韩可能供应这类飞弹用于乌克兰战争。

今年5月，美国国防部根据飞弹碎片公布分析报告指出，俄罗斯正使用北韩弹道飞弹攻击乌克兰。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞士6月9日全民投票：怎样才能遏制医疗卫生费用的上涨？

关于6月9日瑞士全民投票中的两项遏制卫生医疗费用的全民动议，你有什么看法？我们很想知道你对此的想法。

参与讨论
68
78 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

你怎样对待身边的假新闻？

你所在的国家有哪些打击假新闻的措施？在遇到假新闻或虚假信息时，你怎么识别，并会怎么做？

参与讨论
11
33 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
1
34 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团