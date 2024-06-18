蒲亭访问平壤前 投书赞扬北韩力挺俄对乌战争

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（法新社首尔18日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）即将前往平壤访问，目的在提升这两个核武盟国间的关系。此行前，他投书赞许北韩「坚定」支持莫斯科在乌克兰发动的战争。

蒲亭在北韩中央通信社（KCNA）投书指出：「我们十分感谢朝鲜民主主义人民共和国（北韩）坚定支持俄罗斯在乌克兰发动的特别军事行动。」

蒲亭表示，两国「现正积极发展多方伙伴关系」，举例来说，指莫斯科和金正恩政权一直「在联合国保持共同路线和立场」。

蒲亭今天晚些时候将抵达北韩，展开他2000年以来首次对这个遭孤立国家的访问。由于金正恩推动遭禁止的武器计画，北韩遭联合国连续施以制裁。

蒲亭在北韩中央通信社的投书中指出，这趟行程「在我们共同努力下，将让双边合作迈向更高水准，有助俄罗斯与朝鲜民主主义人民共和国发展互利平等的合作」。

俄罗斯与北韩的历史结盟关系，可回溯至二战后北韩创立时期。专家表示，自俄罗斯2022年入侵乌克兰以来，因蒲亭日渐遭到孤立并寻求盟友下，莫斯科和平壤关系日渐紧密。

去年，金正恩搭乘他的防弹列车罕见地出国访问，在俄罗斯的太空火箭发射场与蒲亭会面。

美国、南韩和乌克兰之后指北韩运送武器至俄罗斯用于乌克兰战争，以交换对其初期卫星计画的技术协助，这样的行为已违反联合国制裁措施。

北韩矢口否认并称这种说法「荒谬可笑」，但仍感谢俄罗斯3月动用联合国否决权以有效地结束对北韩违反制裁的监控，而此时联合国专家正对据称武器转运展开调查。

金正恩已加速武器测试，包括今年一连串巡弋飞弹试射。分析家认为北韩可能供应这类飞弹用于乌克兰战争。

今年5月，美国国防部根据飞弹碎片公布分析报告指出，俄罗斯正使用北韩弹道飞弹攻击乌克兰。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）