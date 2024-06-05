薛恩鲍姆当选墨西哥总统 巩固拉美左翼势力

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（法新社墨西哥市5日电） 前墨西哥市市长薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）当选成为墨西哥首位女总统，巩固左翼在拉丁美洲的主导地位。拉丁美洲近年来更习惯政治局势不时会出现戏剧性转变。

薛恩鲍姆将于10月1日就职，接替她的政治导师罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的总统职务。罗培兹欧布拉多2018年成为墨西哥第一位左翼总统。

薛恩鲍姆胜选意味拉丁美洲人口和经济产出最大的两个国家巴西和墨西哥，仍然坚守在政治光谱的左侧。

华府智库美洲国家对话组织（Inter-American Dialogue）专家希福特（Michael Shifter）表示：「在薛恩鲍姆担任总统期间，拉丁美洲的政治局势可能不会出现太大变化。」

他告诉法新社：「薛恩鲍姆可能比罗培兹欧布拉多更致力于左翼意识形态，尽管她的政府不太可能寻求对该地区志同道合的盟邦施加太大影响力。」

2023年1月取代极右翼领导人波索纳洛（Jair Bolsonaro）的巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）热烈欢迎薛恩鲍姆当选，并誓言深化经济关系。

智利、哥伦比亚、瓜地马拉和宏都拉斯近年来也都相继选出左派总统。

尽管古巴、尼加拉瓜和委内瑞拉政府被外界认为是独裁政府，它们和玻利维亚总统阿尔斯（Luis Arce）都自认是社会主义国家。

相较之下，阿根廷在面临严重经济危机，以及民众厌倦传统政治之下，极右翼自由派总统米雷伊（Javier Milei）去年11月于大选胜出。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）