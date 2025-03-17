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讨论俄乌停火 川普称3/18与蒲亭通话

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（法新社华盛顿16日电法新电）美国总统川普今天表示，他打算18日与俄罗斯总统蒲亭通话，盼促成他所推动的俄乌30天停火。他还说目前已讨论到关于双方「划分特定资产」的环节。

美乌3月11日于沙乌地谈判时，华府提议俄乌停火30天，基辅方面已同意。美方官员今天对俄乌在几周内达成停火协议表示乐观。

川普今晚从佛州返回华府时在空军一号（Air Force One）上告诉媒体：「我将在18日与蒲亭总统通话，整个周末已做足许多功课….看看能否让战争结束，我们也许能、也许不能，但我觉得是有极佳机会。」

川普说：「我们已讨论到土地、电等等。」还说已讨论「划分特定资产」。

华府与挺乌的欧洲盟国正施压俄国接受停火，但俄国总统蒲亭虽表示原则支持美国所提30天停火，但列出一堆前提。

川普魏科夫今天稍早接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时，形容他13日与蒲亭会谈4小时颇为正面，相关讨论都是以解决问题为导向，也说川普这周就会与蒲亭通话。

魏科夫声称，蒲亭接受川普的「结束俄乌战争哲学」。

他告诉CNN：「相较几周前，如今两边（俄乌）已靠近许多，是我们将歧见窄化。」魏柯夫说川普在与俄、乌的外交工作上都亲力亲为。

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