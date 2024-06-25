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调查：以军战车炮火 恐是法新社加萨分社受损原因

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（法新社巴黎25日电） 全球新闻通讯社法新社和国际媒体今天发布的一项联合调查指出，以色列战车的炮火，可能是去年11月2日法新社加萨分社因爆炸受损的原因。

自去年10月7日加萨战争爆发以来，发生数起涉及记者和媒体基础设施遭到攻击的事件。调查团体「禁忌故事」（Forbidden Stories）联合了来自13家机构约50名记者，对这些事件进行了为期4个月的调查。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）袭击以色列而引发加萨战争不到一个月，法新社加萨分社遭到攻击。由于工作人员已经撤离，因此没有任何人员伤亡。

作为调查一部分，记者和专家仔细研究现场录影档案，以及建筑遭到攻击后的照片与卫星影像，试图确定爆炸的原因。

接受谘询的5名专家表示，伺服器的机房损坏很可能是由战车炮火造成；战车这种武器在这场冲突中，除了以色列以外无人拥有。

以色列军方先前表示「该建筑在任何情况下均非攻击目标」，6月时声称正在调查此一事件。 法新社加萨分社是在去年11月2日中午左右发生爆炸，伺服器机房严重损毁，建筑物外墙还留下一个大洞。

法新社去年11月4日呼吁以色列进行「深入且透明的调查」，以查明以军在这次攻击中的确切涉及情况。

以色列军方表示，以军「在该建筑附近发动了一次攻击以消除急迫的威胁」，而「攻击有可能产生破瓦残砾」，但「该建筑绝非攻击目标」。 在媒体调查上述事件期间，以色列被要求澄清去年11月2日所发生的攻击事件，但是以色列军方的声明与先前大同小异。 以色列军方在声明中写道：「法新社的办公室并非攻击目标，它们的损坏可能是由于冲击波或弹片造成。」但以军并未述明攻击所指为何，也未提到事件日期。

另一方面，去年10月13日在黎巴嫩南部，法新社的一个小组和路透社、半岛电视台等其他媒体记者在拍摄黎、以边界冲突画面时也遭到攻击，造成1名路透社记者死亡，1名法新社摄影师重伤、最后单腿截肢。

法新社全球新闻主任齐特温（Phil Chetwynd）呼吁，「针对黎巴嫩南部和我们加萨分社的事件进行非常明确和透明的调查」。

齐特温说：「任何对记者或媒体机构造成伤害或损害的攻击，都是非常严重的事件。在这两起事件中，确实引发外界担心个人或媒体基础设施成为攻击目标。」

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