败选后首公开演说 贺锦丽批川普治下美国「自私」

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（法新社旧金山30日电） 美国前副总统贺锦丽今天在演说中炮轰川普及其支持者，这是她在去年11月大选落败后，第一场重要演说。

这位民主党人告诉支持者，过去3个月表面上的「混乱」，实际上是保守派长期计画的实现，他们利用川普来扭曲美国，为自己谋利。

她在旧金山对听众说：「事实上，我们正在目睹一场高速事件，一艘船被用来迅速实施已经制定几十年的议程。」

「削减公共教育经费的议程，缩小政府规模并将其服务私有化的议程，同时，也为最富有的人提供税收减免。」

「狭隘、自私自利的美国愿景，他们惩罚说真话的人，偏袒效忠者，利用权力牟利，让每个人自生自灭。」

川普执政头100天就颁布一系列令人眼花缭乱的行政命令，涵盖从移民到对外援助到淋浴喷头压力等各个方面。

批评者对此感到震惊，他们认为，政府出于报复心态，不顾一切地逾越民主和宪法规范，包括与法院对杠。

虽然川普的支持者对一些快速变化感到高兴，但最近的民调显示，大多数美国人对政治和经济动荡失望，尤其是川普频繁改变的关税。

据了解，贺锦丽斯正考虑2026年竞选家乡加州州长，或参加2028年总统竞选。今年1月离开华盛顿以来，她基本上淡出公众视野。

今天她是以演讲嘉宾身分出席由Emerge举办的活动。 Emerge是个招募和培训民主党女性竞选公职的政治组织。

她告诉听众，川普之所以针对大学和法院，是因为他想吓倒反对派。

她说：「川普总统、他的政府和他们的盟友，都认为恐惧是会传染的。」

「他们指望的是，如果他们能让一些人害怕，就会对其他人产生寒蝉效应。」

但她说，有法官、学者、政治人物和一般民众在反抗政府。

「恐惧不是唯一具有传染力的东西，勇气有传染力。」

「这些美国人的勇气都激励着我。」（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）