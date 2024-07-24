贪污罪名成立 美联邦参议员梅南德兹将辞职

afp_tickers

3 分钟

（法新社纽约23日综法新电）美国联邦参议员梅南德兹（Robert Menendez）因收贿、贪污而于不久前遭定罪后，今天宣布将于下个月辞去议员职务。

70岁的纽泽西州民主党人梅南德兹在写给州长墨菲（Phil Murphy）的信件中说，他打算于8月20日辞去他自2006年以来担任的联邦参议员职位。

梅南德兹因暗助几名在埃及和卡达有点人脉的商人图利，而被控勒索、妨碍司法以及收受贿赂等罪名，并于上个月在纽约遭到定罪。

法官将于10月29日宣布刑期，梅南德兹有可能将在狱中度过余生。

梅南德兹曾是深具影响力的参议院外交委员会（Senate Foreign Relations Committee）主席，他今天在信中表示，他打算对判决提出上诉，且因为个人「不希望参议院卷入旷日废时的程序，对重要的工作产生不利影响」，而将辞去议员职位。

梅南德兹一直面临民主党党内人士要求请辞的压力，如今决定下台，让民主党免了动用表决来将他驱逐出参院的程序，也避免在总统大选倒数时刻造成不必要的干扰。

纽泽西州州长墨菲在社群平台X上表示，他将指派临时替代人选来递补梅南德兹的悬缺，至明年1月任期结束为止。

民主党在100席联邦参议院中占51席，梅南德兹下月辞职，将进一步削弱民主党在参院的单薄优势。

梅南德兹的妻子纳丁（Nadine Menendez）因涉嫌在梅南德兹多项贪腐案件担任中间人，同样被起诉，法官因她罹病治疗，将分案单独审理。

美国联邦调查局（FBI）探员之前发动突袭时，在两人纽泽西州的住家查获近50万美元（约新台币1655万元）的现金，以及价值约15万美元的金条与一辆宾士（Mercedes-Benz）豪华敞篷车。

民主党目前推派韩裔的金安迪（Andy Kim）在11月的参院改选中，出面与共和党籍的巴肖（Curtis Bashaw）争夺纽泽西州联邦参议员席次。梅南德兹曾扬言以无党籍身分角逐连任，但尚未做出最终决定。